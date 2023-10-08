Вступивший в борьбу за огурец кот насмешил публику – видео

Овощ чем-то очень приглянулся пушистому

В интернет-пространстве есть огромное количество видеороликов с забавными зарисовками из жизни братьев наших меньших. Смешные моменты вызывают большой интерес у публики, так как позволяют отвлечься от насущных проблем. Особенно в этом вопросе отличаются котики. Усатые всегда готовы удивить своих хозяев и окружающих.



Большой ажиотаж в интернет-пространстве вызвал видеоролик, на котором очаровательный котик продемонстрировал невероятную любовь к огурцам. Надо полагать, малышу достаточно мясных угощений, а вот овощей в ежедневном рационе не хватает. Удавленный хозяин обнаружил диверсанта прямо в холодильнике.



Пронырливый котик нашел вожделенный продукт и буквально вцепился в него зубами. Хозяин пытался отнять у кота большой огурец, однако не тут-то было. Зверек всеми силами держался за овощ и совсем не хотел его отдавать. Мужчине пришлось буквально стряхивать пушистого с огурца, что тому сильно не понравилось.

Пользователи социальных сетей пришли в восторг от такого необычного контента. Люди отмечают, что животные часто поражают их необычными вкусовыми предпочтениями. Ролик получил много просмотров и комментариев.