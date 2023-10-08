Вступивший в борьбу за огурец кот насмешил публику – видео

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В интернет-пространстве есть огромное количество видеороликов с забавными зарисовками из жизни братьев наших меньших. Смешные моменты вызывают большой интерес у публики, так как позволяют отвлечься от насущных проблем. Особенно в этом вопросе отличаются котики. Усатые всегда готовы удивить своих хозяев и окружающих.
Большой ажиотаж в интернет-пространстве вызвал видеоролик, на котором очаровательный котик продемонстрировал невероятную любовь к огурцам. Надо полагать, малышу достаточно мясных угощений, а вот овощей в ежедневном рационе не хватает. Удавленный хозяин обнаружил диверсанта прямо в холодильнике.
Пронырливый котик нашел вожделенный продукт и буквально вцепился в него зубами. Хозяин пытался отнять у кота большой огурец, однако не тут-то было. Зверек всеми силами держался за овощ и совсем не хотел его отдавать. Мужчине пришлось буквально стряхивать пушистого с огурца, что тому сильно не понравилось.
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