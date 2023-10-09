В России подскочила цена на популярный напиток

Взять согревающий кофе навынос уже не так дешево

Экономическая обстановка в России оставляет желать лучшего. Цены на продукты и услуги растут, что весьма печалит россиян. Недавно стало известно об увеличении стоимости популярного согревающего напитка.

Речь идет о кофе навынос. Многие россияне уже не представляют себе дорогу на работу без стаканчика с горячей, бодрящей жидкостью. Традиционно напиток навынос стоил недорого.

Однако, как сообщает издание "Петроград", к осени средняя стоимость напитка "с собой" увеличилась на 5% и теперь составляет порядка 188 рублей.

Источник: АБН ✓ Надежный источник

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