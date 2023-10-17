Нежные объятия двух шимпанзе растрогали народ – видео

Нежные объятия двух шимпанзе растрогали народ – видео
Фото: www.unsplash.com
Обезьяны ведут себя совсем, как люди

О том, что обезьяны – очень умные животные и часто проявляют человеческие чувства и качества, знают все. Высокий уровень организации жизни, любопытство, отличные способности к обучению – все это наглядно демонстрирует, что обезьяны являются ближайшими родственниками человека.

Разумеется, наблюдать за такими умными животными – одно удовольствие. Большой интерес у интернет-публики вызвали две обезьяны, которые на камеру проявили чисто человеческие чувства. Можно предположить, что шимпанзе долго не виделись или у одной из обезьян был трудный день. Как бы там ни было, звери продемонстрировали, что готовы поддерживать друг друга в трудную минуту.

На кадры попал трогательный момент с объятиями двух обезьян. По мордам животных видно, что они переживают сильные эмоции и с трепетом относятся друг к другу. Трогательный видеоролик умилил публику. В комментариях пишут, что, к сожалению, далеко не всегда даже люди способны на проявление таких глубоких чувств.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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