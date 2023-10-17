Жутко обидчивый кот удивил публику – видео

Усатый показал характер

Домашние любимцы являются полноценными членами семьи. Коты и собаки нередко демонстрируют человеку особенности своего характера, что иногда выглядит весьма забавно, но может привести и к серьезным последствиям. Настоящая драма разыгралась в доме, где обидели милого рыжего котика.



Что послужило причиной ссоры, осталось за кадром. А вот недовольство кота было продемонстрировано весьма красочно. Надо полагать, усатый затаил серьезную обиду. Он улегся на полу, отвернувшись от обидевших его хозяев. Вселенская скорбь и разочарование, которые артистично демонстрировал рыжий котик, выглядели весьма забавно.



Пикантность ситуации добавил особенный элемент. Котик уперся мордочкой в металлическую ножку стола, поверхность которой использовал в качестве зеркала. За счет нее усатый внимательно следил за обидчиками. Надо полагать, котик даже не догадывался, что отражение его обиженных глазок хорошо видно окружающим.

Необычный видеоролик сильно удивил и позабавил публику. В комментариях люди отмечают, что домашние питомцы действительно очень часто показывают своим владельцам чисто человеческие черты характера.