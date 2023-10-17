Жутко обидчивый кот удивил публику – видео

Жутко обидчивый кот удивил публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Усатый показал характер

Домашние любимцы являются полноценными членами семьи. Коты и собаки нередко демонстрируют человеку особенности своего характера, что иногда выглядит весьма забавно, но может привести и к серьезным последствиям. Настоящая драма разыгралась в доме, где обидели милого рыжего котика.

Что послужило причиной ссоры, осталось за кадром. А вот недовольство кота было продемонстрировано весьма красочно. Надо полагать, усатый затаил серьезную обиду. Он улегся на полу, отвернувшись от обидевших его хозяев. Вселенская скорбь и разочарование, которые артистично демонстрировал рыжий котик, выглядели весьма забавно.

Пикантность ситуации добавил особенный элемент. Котик уперся мордочкой в металлическую ножку стола, поверхность которой использовал в качестве зеркала. За счет нее усатый внимательно следил за обидчиками. Надо полагать, котик даже не догадывался, что отражение его обиженных глазок хорошо видно окружающим.



Необычный видеоролик сильно удивил и позабавил публику. В комментариях люди отмечают, что домашние питомцы действительно очень часто показывают своим владельцам чисто человеческие черты характера.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

Украина впервые ударила по России дальнобойными ракетами ATACMS

Подарки Пентагона дошли до фронта

В ПАСЕ приняли резолюцию против Путина: в Москве выступили с ответом

В МИД заявили о полной деградации политического класса в Европе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей