Как перестать потеть: проблема решается без дезодоранта

Деликатная трудность может стать серьезной головной болью

Повышенная потливость способна очень сильно испортить настроение. При этом люди потеют вне зависимости от сезона года. Даже зимой изнурительное путешествие в общественном транспорте может привести к тому, что область наряда под мышками покроется непрезентабельными влажными пятнами. Однако если заметно изменить образ жизни, эту неприятную проблему можно решить.



Разумеется, в первую очередь на ум приходит использование специальных дезодорантов. Однако немало людей жалуются на аллергию и раздражение при использовании таких средств. К счастью, с повышенной потливостью можно справиться и без косметических продуктов.



В первую очередь, нужно помнить, что сама влага, которая появляется на теле (в особенности под мышками), не источает неприятный запах. Аромат появляется только после разложения бактерий на коже. Так что выполнение простых норм гигиены спасет от излишней потливости. Кроме того, следует отказаться от синтетических нарядов. Ношение таких вещей заметно повышает риск образования неприятных пятен под мышками.



А еще нужно пересмотреть меню. Некоторые продукты приводят к более активному потоотделению. Так, речь идет об острых приправах, соусах и горчице. Алкогольные напитки, кофе и газировка также негативно влияют на эту деликатную сферу.



При этом регулярное употребление арахиса, спаржи и других продуктов, содержащих витамин Е, помогает сделать неприятный запах пота менее выраженным.



К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, какое средство помогает избавиться от мышей.

