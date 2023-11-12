Рай для извращенцев: эти факты о Древнем Риме могут шокировать

Рай для извращенцев: эти факты о Древнем Риме могут шокировать
Фото: unsplash.com
Люди того времени не отличались скромностью

Эпоха Древнего Рима славится своими достижениями. В это время была заложена основа современного уклада в правовой и общественной сферах, развилась архитектура и городское строительство, культура. Но эти аспекты не были единственными, которые выделяют период древнеримской цивилизации из всех – она считается еще и раем для извращенцев из-за свободных взглядов на мораль и прелюбодеяние. "Утро.ру" собрало факты о жизни людей в Древнем Риме, которые могут шокировать современного человека. 

1. Отсутствие стыда человеческого тела

Древнеримская культура воспевала подтянутые мужские тела. И еще больше внимания уделялось детородным органам, которые считались символом удачи. Люди могли спокойно украшать такими изображениями свои дома, уличные тротуары и даже делали в этой форме детские обереги. Сейчас представить себе подобное сложно.

2. Религиозные праздники

Каждый из них, как правило, сопровождался бурными публичными гуляниями на улицах. И далеко не скромного характера. Участие в них принимали практически все жители, устраивая попойки и публичные сношения со всеми подряд, восхваляя при этом богов.

3. Украшения могил

Некоторые мужчины, особо отличившиеся при жизни, хотели, чтобы их достижения были отображены на надгробной плите. И если это касается его интимной жизни, то все с гордостью писали на самом видном месте. Некоторые просили, чтобы саркофаг был исписан целыми повестями об их любовных похождениях, а другие расписывали комплименты женским прелестям, которые в свое время сделали их счастливыми.

Источник: Утро.ру

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