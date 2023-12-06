В Подмосковье зафиксировали повышенный спрос на рабочие профессии

В Подмосковье зафиксировали повышенный спрос на рабочие профессии
Фото пресс-службы министерства социального развития Московской области
В регионе открыто более 89 тысяч вакансий для трудовых специалистов

"На сегодняшний день в регионе более 89 тысяч открытых вакансий, и самыми востребованными у работодателей остаются рабочие специальности. Также на портале есть и редкие вакансии. Например, сукновал, лингвист, шкипер", – отметила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

При этом число предложений от работодателей постепенно увеличивается, а такие профессии, как оператор станков, токарь и фрезеровщик, остаются наиболее востребованными, добавила Болатаева.

Всего же в сфере производства в регионе на данный момент предлагается порядка 38 тысяч рабочих мест, подытожила министр.

По статистике, в настоящее время на одного не имеющего работы жителя региона приходится восемь вакансий, а безработица в Подмосковье находится на отметке всего 0,24%.

Отмечается, что удерживать благоприятные показатели занятности Подмосковью удается за счет множества инструментов поддержки населения.

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