Ученые нашли новый способ побороть рак печени

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Животное морской огурец может стать ключом к лечению рака печени. Ученые нашли в их организме вещества, способные бороться с недугом. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".
Выяснилось, что во всех органах морского огурца содержатся цереброзиды – они могут являтся своеобразными строительными блоками для сфинголипидов, которые умеют убивать раковые клетки в печени.
Ученые собираются провести дополнительные исследования, чтобы лучше узнать о полезных свойствах животного.
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