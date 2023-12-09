Ученые нашли новый способ побороть рак печени

Открытие может помочь многим людям в будущем

Животное морской огурец может стать ключом к лечению рака печени. Ученые нашли в их организме вещества, способные бороться с недугом. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

Выяснилось, что во всех органах морского огурца содержатся цереброзиды – они могут являтся своеобразными строительными блоками для сфинголипидов, которые умеют убивать раковые клетки в печени.

Ученые собираются провести дополнительные исследования, чтобы лучше узнать о полезных свойствах животного.

Источник: Ридлайф.ру

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