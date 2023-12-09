Жирная пища мешает в борьбе со стрессом: станет только хуже

Названы продукты, которые, напротив, помогают справиться с состоянием

Английские ученые утверждают, что употребление жирной пищи может привести трудностям при восстановлении организма после перенесенного стресса. Об этом сообщает портал Ридлайф.ру.

После проведенного исследования им удалось установить, что все из-за связи стресса и сердечно-сосудистой системы. При употреблении жирной пищи сосуды страдают, а при стрессовой ситуации в организме учащается сердцебиение, повышается давление, что сказывается на всем состоянии.

Жирная еда может оказывать негативное влияние и на настроение, поскольку оказывает влияние на снабжение мозга кислородом.

Справиться со стрессом можно с помощью продуктов, богатых полифенолами. К ним относятся какао, ягоды, яблоки и различные овощи.

Источник: Ридлайф.ру

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