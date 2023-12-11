Нападение хитроумного попугая на муху позабавило народ - видео

Нападение хитроумного попугая на муху позабавило народ - видео
Фото: www.unsplash.com
Пернатый использовал всю свою сноровку

Необычные истории из жизни братьев наших меньших пользуются бесконечной популярностью в социальных сетях. За выкрутасами домашних любимцев можно наблюдать бесконечно. Настоящий фурор в интернет-пространстве произвел попугай, который очень хотел схватить прыткую муху.

Надо полагать, у птички, которая давно живет в комфортных домашних условиях, все же остались инстинкты, заложенные в ней от природы. Когда попугай увидел крылатую жертву в виде мухи, он постарался сделать все для того, чтобы схватить насекомое.

Попугай явно хорошо понимает, что муха – очень резвое насекомое, которое может мгновенно поменять место своего расположения. Крупная белая птичка, затаив дыхание, аккуратно подкрадывалась к своей жертве. Победа была очень близка – незаметно приблизившийся к мухе клюв птицы практически сомкнулся на насекомом. Однако в последний момент крылатая резко взмыла в воздух и сбежала.



Забавный видеоролик насмешил пользователей социальных сетей. Люди от души похохотали над тем, как попугай пытался захватить муху и использовал для этого тактику максимального замедления.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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