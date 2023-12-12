В Подмосковье открылся первый новогодний базар

В Подмосковье открылся первый новогодний базар
Фото: Редакция

Всего в регионе таких базаров будет 250. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"Всего в регионе будет работать более 250 точек продажи хвойных деревьев в 45 городских округах. На елочных базарах будут представлены отечественные ели и сосны из Московской, Рязанской, Пензенской и Владимирской областей", – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.

Первый новогодний базар открылся в Королеве. На торжественном открытии елки вручили многодетным семьям и участникам Социального волонтерского объединения. При этом для транспортировки деревьев жителям предоставили специальный транспорт.

Как ожидается, спрос на ели и сосны в Подмосковье в этом году будет таким же высоким, как и в прошлом. Тогда на базарах продали более 15 тысяч деревьев, рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Кирилл Григорьев.

Григорьев также подчеркнул, что елочные базары оформлены в соответствии с региональным проектом "Зима в Подмосковье". Они будут работать до 10 января.

Напомним, что интерактивная карта елочных базаров Подмосковья доступна по ссылке.

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