В Подмосковье открылся первый новогодний базар

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Всего в регионе таких базаров будет 250. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"Всего в регионе будет работать более 250 точек продажи хвойных деревьев в 45 городских округах. На елочных базарах будут представлены отечественные ели и сосны из Московской, Рязанской, Пензенской и Владимирской областей", – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.
Первый новогодний базар открылся в Королеве. На торжественном открытии елки вручили многодетным семьям и участникам Социального волонтерского объединения. При этом для транспортировки деревьев жителям предоставили специальный транспорт.
Как ожидается, спрос на ели и сосны в Подмосковье в этом году будет таким же высоким, как и в прошлом. Тогда на базарах продали более 15 тысяч деревьев, рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Кирилл Григорьев.
Григорьев также подчеркнул, что елочные базары оформлены в соответствии с региональным проектом "Зима в Подмосковье". Они будут работать до 10 января.
Напомним, что интерактивная карта елочных базаров Подмосковья доступна по ссылке.
Певицу в свое время просили выдать "грязную историю" о ее бывшем продюсере
Историк моды не может забыть родную страну, которую постоянно ругает