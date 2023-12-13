Сонные процедуры котенка с мамой умилили публику – видео

Сонные процедуры котенка с мамой умилили публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Кошка искренне заботится о своем малыше

Братья наши меньшие зачастую ведут себя даже более человечно, чем некоторые люди. Например, зверьки уделяют огромное внимание заботе о подрастающем поколении. Мама-кошка никогда не станет отвлекаться на посторонние дела, если ей нужн0о позаботиться о своем котенке.

Умилительная зарисовка из жизни усатых до глубины души растрогала публику. На кадры попал момент, когда деловитая мама-кошка решила, что ее маленькому котенку давно пора баиньки. Усатая схватила детеныша и понесла его в люльку-лежанку. Мама-кошка очень нежно обращалась со своим малышом, внимательно следя за тем, чтобы ему было удобно и комфортно.

Кошка бережно разместила в лежанке почти заснувшего еще на пути к кроватке котенка. Пушистая вылизала своего любимого отпрыска, нежно обняла его и прилегла рядом, согревая своим теплом. Для того чтобы совсем еще маленькому котенку было максимально уютно, комфортно и безопасно, мама положила на него сверху лапку.



Такой умилительный контент заставил публику замереть от восторга и очарования. Нежные отношения в кошачьем семействе растрогали пользователей социальных сетей, которые оставили много милых комментариев под видеороликом.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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