Флегматичный пингвин насмешил народ - видео

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Животный мир – бесконечный источник забавных историй. В социальных сетях большую популярность набирают интернет-ресурсы, на которых вкладывают необычные зарисовки из жизни зверей и птиц. Большое любопытство у интернет-пользователей вызывал ролик с моментом из жизни пингвина.
На кадры попала прогулка морской птицы по льдинам, завершившаяся невозмутимым падением в воду. Флегматичный пингвин очень позабавил народ. Птица с безучастным видом шагает по льдине, а последний шаг без каких-либо дополнительных эмоций совершает прямо в морскую пучину.
В комментариях интернет-пользователи отметили, что пингвин явно познал смысл бытия и эмоционально реагировать на события, происходящие вокруг, не намерен. Шаг по льду, еще один, третий – бультых в воду: все это происходит с одинаковым выражением мордочки и без каких-либо эмоций. Флегматичность пингвина насмешила и позабавила публику.
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