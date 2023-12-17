Кот-скейтбордист восхитил публику – видео

Ушастый оказался серьезным спортсменом

Появление дома пушистого товарища всегда приносит дополнительные краски в привычное течение жизни. Многие котики поражают своих хозяев необычными навыками. За тем, что творят братья наши меньшие, можно наблюдать бесконечно. Новой звездой социальных сетей стал очаровательный котик-спортсмен.



Ушастый в совершенстве овладел ездой на скейте, что охотно демонстрирует хозяевам и окружающим. Пушистому явно нравится доска, которая позволяет перемещаться по квартире с высокой скоростью. Счастливый владелец смышленого котика запечатлел на видеокамеру зарисовки из жизни своего необыкновенного питомца.



На кадры попали акробатические этюды, которые виртуозно исполняет котик. Ушастый запрыгивает на скейтборт с различных предметов мебели, а затем с довольной моськой катится по квартире.





Хозяин явно любит наблюдать за цирковыми навыками, которыми овладел его кот. Более того, человек с готовностью участвует в показательных представлениях, помогая зверю освоить новые трюки. Необычный видеоролик удивил интернет-пользователей.

