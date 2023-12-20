Чем россиянам грозит хранение книг экстремиста Акунина*

Истории про Эраста Фандорина читали многие

На днях популярного некогда писателя Бориса Акунина* включили в список террористов и экстремистов. При этом в свое время литератор пользовался огромным почетом в нашей стране. Юрист рассказала, какой может быть расплата за хранение книг экстремиста.



Известный юрист Мария Ярмуш отметила, что правоохранители пока не собираются изымать книжки опального автора у читателей, однако спонсирование его работ, разумеется, под запретом.



При этом если какая-то из книг будет признана запретной, читающих или демонстрирующих ее людей имеют право призвать к ответственности, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



*внесен в список террористов и экстремистов