Почему успешные люди чувствуют себя несчастными: как обрести гармонию

Важно не предавать себя

Эта проблема многим знакома не понаслышке: чем больше у человека достижений, тем меньше ощущение счастья. Почему возникает столь парадоксальная ситуация, когда ни карьера, ни деньги, ни полноценная личная жизнь не приносят внутреннего комфорта? О возможных причинах несчастья и способах улучшить свое душевное состояние рассказывает Перукуа – австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин.



Успешны, но несчастны: в чем причина

Люди ставят перед собой амбициозные цели, добиваются успеха, получают все, чего хотели, но результаты все равно не радуют. Главная причина несчастья "достигаторов" очень проста – компромиссы с собой. Это ключевой элемент проблемы. Ни работа, ни бизнес, ни слава, ни любимые люди – ничто не сделает вас счастливым, если на этом пути вы предали себя, забыли про выбор своего сердца.

Не стоит отказываться от гармоничной жизни из-за постоянных поисков успеха. Это должно стать осознанным решением. Возможно, возникнут трудности, но зато прекратится отток энергии в бездонную пропасть несчастья. Появятся силы разобраться с вызовами, инвестировать в себя, а не во внешнее благосостояние или мнимую устойчивость.

Никто не знает своего будущего, поэтому даже саму концепцию стабильности можно смело выбросить в окно. Верить в то, что все останется неизменным, – это как быть кучером за месяц до начала массированной популяризации автомобилей. А внешний успех – что это? Лишь короткий гормональный всплеск, а за ним – пустота.

Как найти счастье: простые ответы на сложные вопросы

Эти советы направлены на поиск компромиссов и анализ поля вашей любви. Нужно выбрать основные направления жизни и составить небольшую анкету. О чем следует поразмыслить?

Совет 1. О доме

Ваш дом – это место, где живет любовь, или вариант решения квартирного вопроса? Только без лукавства, ведь вилла на берегу океана очень редко является отражением высоких чувств. Чаще всего это просто бездушный функционал. Такие мечты – реакция на усталость, желание все бросить и наконец-то отдохнуть.

Поэтому посмотрите на то, как вы выбираете жилье. Можете ли вы сделать свой дом таким, чтобы туда хотелось возвращаться? Есть ли в нем приятные ароматы, цветы, свечи, картины, личный уголок, или вы тут просто по ошибке?

Совет 2. О работе

Работа – это место, которое вы любите или ненавидите? Возможно, вы занимаетесь этим, потому что просто надо выжить. Тут, по сути, есть вопросы для самоанализа. Делаете ли вы то, что вам нравится? И если нет, то можете ли делать это с любовью? Конечно, люди не всегда имеют работу мечты, но надо постараться изменить свое отношение к ней.

Совет 3. О семье

Семья, близкие люди – это искренняя привязанность или просто "так получилось"? Если чувства были, но со временем угасли, то получится ли разжечь этот костер вновь? Любовь – очень тонкая субстанция, однако отношения без нее – путь к несчастью. В то же время это важнейшая инвестиция, в которую надо вкладывать не меньше, чем в свой успех! Берегите чувства сильнее, чем деньги или славу, не торгуйте ими, выкладывая личную жизнь в соцсети.

Совет 4. Об окружении

Ваш круг общения – это настоящие друзья или практичные связи для гарантии успеха? Среди них вы в безопасности или в режиме постоянной готовности – манипулируй и не давай манипулировать собой? Социальный детокс – великая вещь!

Что же на самом деле нужно для счастья? Учиться новому, меняться, делать правильный выбор, слышать голос своей души. А главное – понимать, готовы ли вы оставить комфортное существование и шагнуть в пугающее неизвестное, туда, где живет любовь, где рождается счастье каждого момента.

