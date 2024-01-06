Щенок попытался овладеть искусством кошачьего боя – видео

Малыш встретился с серьезным противником

Каждый представитель животного мира обладает особенными чертами характера и легко может удивить собственных хозяев и окружающих. Зверьки часто устраивают необычные представления, за которыми с огромным интересом наблюдают пользователи интернет-пространства. Так, большую популярность получил видеоролик, на котором крупный котик показал маленькому щенку, насколько суровой может быть жизнь.



Щенок встретил пушистого агрессора на улице. Надо полагать, малыш отправился на одну из первых в своей жизни прогулок и не рассчитывал, что на его пути встретится столь не приветливый кот. Усатый явно был не в духе и с большим удовольствием выместил скопившийся негатив на ни в чем не повинном щенке. Кот начал раздавать мелкому оплеухи, впрочем, сильно малыша все же не бил.



Наблюдать за тем, как песик оказывается под мощной лапой кота, было весьма тревожно. Однако в какой-то момент щенок понял, что пора брать быка за рога, и сам попытался отвесить оплеуху коту. У малыша ничего не получилось, так как он поднимал лапки, подражая котику, но никакого эффекта добиться не мог в силу нежного возраста. Видеоролик получился очень необычным и умилительным.



