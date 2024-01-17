"Коктейли" из белых котят очаровали публику – видео

Нежные малыши выглядят очень мило

В интернет-пространстве можно встретить огромное количество милых видеороликов, на которых запечатлены разные моменты из жизни братьев наших меньших. Большой интерес у пользователей социальных сетей вызвал необычный "коктейль-кот".



Владельцы двух очаровательных белых котят решили создать необычную композицию и собрали "напиток"

из малышей. Котиков поместили в два высоких стакана, украсили их конфетками и даже поставили две трубочки в "коктейли".





Стоит отметить, что котики совсем не сопротивлялись. В момент, когда хозяева совершали эти манипуляции, малыши спали глубоким детским сном. Так что даже перемещение в высокие стаканы они не заметили. А вот пользователи социальных сетей были приятно удивлены, просматривая такое умилительное видео. Ролик набрал много лайков и комментариев.

