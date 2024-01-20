Леопард устроил обнимашки с отважной туристкой – видео

Леопард устроил обнимашки с отважной туристкой – видео
Фото: www.unsplash.com
Котик был добр и ласков

Представители семейства кошачьих всегда вызывают особый трепет у человека. Речь идет не только о наших любимых, привычных домашних котиках, но и о зверях посерьезнее. Так, в социальных сетях активно обсуждают видеоролик, на котором запечатлены нежности человека и леопарда.

Отважная туристка обратила внимание на пару отдыхающих кисок. Леопард и львица лежали рядом, блаженно потягиваясь, и явно находились в приятном расположении духа. Надо полагать, дикие звери давно привыкли к пристальному вниманию со стороны людей. Котики спокойно отреагировали на девушку, которая захотела с ними подружиться.



Отважная туристка погладила леопарда, на что он отреагировал максимально благосклонно. Котик облизал руку девушки и даже дал щелкнуть себя по носу. Интернет-пользователи пришли в восторг от таких нежных ласк с дикими животными.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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