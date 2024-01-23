Кот-массажист расслабил любимую подругу – видео

Кот-массажист расслабил любимую подругу – видео
Фото: www.unsplash.com
Малыши проявляют ласку и заботу друг к другу

Представители животного мира нередко оказываются более нежными и внимательными, чем люди. Котики часто проявляют теплые чувства по отношению к своим сородичам или владельцам. Пользователей интернет-пространства умилил очаровательный котик, который сделал массаж своей пушистой подруге.

Хозяева решили запечатлеть на видеокамеру интимный процесс. Милая серая кошечка удобно разместилась на полу рядом с большим окном. Помочь ей расслабиться решил заботливый серый кот. Он начал делать дорогой сердцу подруге массаж спины. Котик усердно прорабатывает мышцы кошки, что явно доставляет ей большое удовольствие.



Интернет-пользователи были крайне растроганы необычным поведением заботливого кота. Многие позавидовали такой ласке и внимательности. В комментариях люди пишут, что далеко не всегда проявление таких нежных и глубоких чувств можно встретить в мире людей. Видеоролик со счастливыми котами набрал много просмотров и комментариев.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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