Кот-"инопланетянин" устрашил народ – видео

Кот-"инопланетянин" устрашил народ – видео
Фото: www.unsplash.com
Животное выглядит весьма необычно

Люди очень любят обзаводиться оригинальными домашними любимцами. Далеко не всегда их выбор ограничивается привычными пушистыми котиками и песиками. Часто в квартирах появляются более экзотичные экземпляры усатых и хвостатых членов семейства.

В социальных сетях большую популярность набрал видеоролик, на котором запечатлен необычный лысый кот породы сфинкс. Этот зверек действительно выглядит очень оригинально и привлекает взгляды. Некоторые интернет-пользователи отметили, что котейка больше похож на инопланетянина.



На видеоролике, где странный зверь медленно моргает, залипли многие. Зрелище выглядит весьма необычно. Лишенная шерсти кожа кота создает впечатление, что он прибыл с других планет. Оригинальное выражение сонной мордочки усилило эффект. Особо впечатлительных людей такой необычный питомец даже немного напугал.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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