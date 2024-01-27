Кот-"инопланетянин" устрашил народ – видео

Животное выглядит весьма необычно

Люди очень любят обзаводиться оригинальными домашними любимцами. Далеко не всегда их выбор ограничивается привычными пушистыми котиками и песиками. Часто в квартирах появляются более экзотичные экземпляры усатых и хвостатых членов семейства.



В социальных сетях большую популярность набрал видеоролик, на котором запечатлен необычный лысый кот породы сфинкс. Этот зверек действительно выглядит очень оригинально и привлекает взгляды. Некоторые интернет-пользователи отметили, что котейка больше похож на инопланетянина.





На видеоролике, где странный зверь медленно моргает, залипли многие. Зрелище выглядит весьма необычно. Лишенная шерсти кожа кота создает впечатление, что он прибыл с других планет. Оригинальное выражение сонной мордочки усилило эффект. Особо впечатлительных людей такой необычный питомец даже немного напугал.

