Кот-кулинар открыл для себя неприятные свойства лука – видео

Кот-кулинар открыл для себя неприятные свойства лука – видео
Фото: www.unsplash.com
Эффект очень не понравился усатому

Котики всегда отличаются невероятным уровнем любознательности. Усатые готовы сунуть свой нос в любое дело. Особенно, если им занимается любимый хозяин. Многие владельцы пушистиков рассказывают, что котики буквально везде следуют за ними и никогда не оставляют в одиночестве.  

Так, очаровательный котик решил принять участие в приготовлении обеда. Надо полагать, зверек ощутил себя настоящим кулинаром и захотел проконтролировать все этапы приготовления пищи. Однако, когда он столкнулся с нарезкой лука, его энтузиазм быстро улетучился.

На кадры попал момент, когда упертый котик сидит на столе рядом с доской, на которой лежит лук. Хозяйка мелко его нарезает, распространяя навязчивые ароматы вокруг. Кот буквально ослеп от такого эффекта, но стойко продолжает контролировать процесс приготовления пищи. Смешной видеоролик очень позабавил интернет-пользователей.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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