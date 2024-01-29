Свившие себе гнездышко в стиральной машине коты умилили публику – видео

Нежностям зверьков позавидуют и люди

За поведением домашних животных можно наблюдать бесконечно. Социальные сети пестрят забавными видеороликами, на которые попадают различные моменты из жизни братьев наших меньших. Особенно выделяются коты, которые никогда не дают скучать своим хозяевам.



Большую популярность в интернет-пространстве получил романтический видеоролик с двумя влюбленными котиками. Усатым явно приятно проводить время в компании друг друга, а посторонние глаза им ни к чему. Котики долго пытались найти укромное местечко для того, чтобы свить там гнездышко.



В итоге хвостатые приметили большой барабан в стиральной машине. Там зверьки и устроились со всеми удобствами. Когда хозяйка открыла крышку машинки, то увидела двух котиков, которые нежно сплелись в объятиях. Пользователей социальных сетей умилила такая любовь между двумя котами.



