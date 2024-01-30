Данные об аварии в ТиНАО не соответствуют действительности - Горхозяйство Москвы

Все энергосистемы города работают штатно

Информация, распространяемая некоторыми телеграм-каналами, об аварии на ТЭЦ в Новой Москве не соответствует действительности. Об этом сообщили во вторник, 30 января, в пресс-службе департамента городского хозяйства столицы.

"Все системы энергоснабжения города, включая трансформаторные подстанции и питающие центры, работают в штатном режиме, все потребители с напряжением",

– говорится в сообщении Горхозяйства Москвы.

Ранее в Сети появились видеокадры, на которых запечатлены некие вспышки. В описании говорилось, что на электроподстанции в ТиНАО произошли взрыв и возгорание. В Горхозяйстве Москвы пояснили, что было короткое замыкание кабеля, но все оперативно починили. На энергоснабжении потребителей ситуация никак не отразилась.