Данные об аварии в ТиНАО не соответствуют действительности - Горхозяйство Москвы

Данные об аварии в ТиНАО не соответствуют действительности - Горхозяйство Москвы
Фото: Любимов Андрей/АГН Москва
Все энергосистемы города работают штатно

Информация, распространяемая некоторыми телеграм-каналами, об аварии на ТЭЦ в Новой Москве не соответствует действительности. Об этом сообщили во вторник, 30 января, в пресс-службе департамента городского хозяйства столицы.

"Все системы энергоснабжения города, включая трансформаторные подстанции и питающие центры, работают в штатном режиме, все потребители с напряжением",

– говорится в сообщении Горхозяйства Москвы. 

Ранее в Сети появились видеокадры, на которых запечатлены некие вспышки. В описании говорилось, что на электроподстанции в ТиНАО произошли взрыв и возгорание. В Горхозяйстве Москвы пояснили, что было короткое замыкание кабеля, но все оперативно починили. На энергоснабжении потребителей ситуация никак не отразилась.

Источник: Горхозяйство Москвы ✓ Надежный источник

Что ждет Пугачеву в России: жесткий прогноз Михалкова

Режиссер не стал миндальничать

Поргина рассказала о судьбе своих дач в Болгарии после начала СВО

Артистка владеет несколькими домами за границей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей