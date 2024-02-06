Добросовестный кот решил помочь с уборкой дома – видео

Добросовестный кот решил помочь с уборкой дома – видео
Фото: www.unsplash.com
Усатый постарался облегчить жизнь любимой хозяйке

Обычно в интернет-пространстве обсуждают видеоролики, на которых братья наши меньшие что-то ломают или крушат. Однако некоторые звери проявляют большую любовь к хозяевам и стараются помочь им в нелегком вопросе ведения домашнего хозяйства. По крайней мере, к таким выводам пришли интернет-пользователи после просмотра необычного видеоролика.

На кадры попал очаровательный котик, который, кажется, хочет облегчить жизнь своей владелице. Пушистик решил поучаствовать в генеральной уборке дома. Милый котик начал с того, что устроил "стирку" штор. Усатый с большим воодушевлением приступил к работе.

Надо полагать, он выбрал самую грязную штору и постарался придать ей первозданный вид. Для этой благородной цели котик использовал собственный язык. Как известно, его шершавая поверхность напоминает щетку и хорошо может очищать предметы. "Стирка" шторы языком умилила интернет-пользователей, которые оставили под роликом много комментариев.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник

Судьба участка под могилу Пугачевой на самом дорогом кладбище Израиля решилась

Где похоронят Примадонну

Симоньян рассказала британскому журналисту о лихих 90-х в России

Журналистка красочно описала иностранцу, как русских "учили презирать"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей