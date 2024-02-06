Добросовестный кот решил помочь с уборкой дома – видео

Усатый постарался облегчить жизнь любимой хозяйке

Обычно в интернет-пространстве обсуждают видеоролики, на которых братья наши меньшие что-то ломают или крушат. Однако некоторые звери проявляют большую любовь к хозяевам и стараются помочь им в нелегком вопросе ведения домашнего хозяйства. По крайней мере, к таким выводам пришли интернет-пользователи после просмотра необычного видеоролика.



На кадры попал очаровательный котик, который, кажется, хочет облегчить жизнь своей владелице. Пушистик решил поучаствовать в генеральной уборке дома. Милый котик начал с того, что устроил "стирку" штор. Усатый с большим воодушевлением приступил к работе.



Надо полагать, он выбрал самую грязную штору и постарался придать ей первозданный вид. Для этой благородной цели котик использовал собственный язык. Как известно, его шершавая поверхность напоминает щетку и хорошо может очищать предметы. "Стирка" шторы языком умилила интернет-пользователей, которые оставили под роликом много комментариев.



