Хитрый пес показал людям, кто хозяин жизни – видео

Хитрый пес показал людям, кто хозяин жизни – видео
Фото: www.unsplash.com
Малыш действовал по определенной стратегии

Домашнее животное всегда приносит особые краски в жизнь своих хозяев и окружающих. Именно поэтому в интернет-пространстве есть огромное количество видеороликов, посвященных братьям нашим меньшим. За их необычным поведением можно наблюдать часами. Смешное видео с хитрым песиком, который показал окружающим, кто настоящий хозяин жизни, облетело весь интернет.

На кадры попала забавная зарисовка из жизни собачки. Люди записали, как проходит путешествие милого, но весьма агрессивного песика в лифте. Когда хвостатый понял, что находится в замкнутом пространстве в окружении людей, он решил схитрить и затаил свой дикий нрав. Песик зажался в углу, встав на задние лапы. В таком положении он терпеливо ждал, когда приедет на нужный этаж.

Наконец это случилось, и тогда песик сумел показать всем, кто в доме хозяин. Как только мелкий выскочил из лифта, все его стеснение сошло на нет. Он тут же громко облаял каждого находящегося в лифте человека и с чувством собственного достоинства покинул площадку. Необычное поведение собаки насмешило пользователей социальных сетей.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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