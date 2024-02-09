Самый голодный кот заставил народ хохотать – видео

Самый голодный кот заставил народ хохотать – видео
Фото: www.unsplash.com
Усатый совершил настоящий акробатический трюк

Необычное поведение животных часто ложится в основу семейных историй. Люди часами могут рассказывать о том, что вытворяют их домашние любимцы. Новой звездой социальных сетей стал очаровательной котик, который не способен спокойно переносить тяготы голода.

Надо полагать, время обеда – самое приятное событие за день для прожорливого котейки. Когда усатый видит еду, все остальное перестает иметь значение. Необычный котик наглядно проиллюстрировал знаменитый рекламный слоган "Ты – не ты, когда голоден".

Как только котик услышал, что в миску насыпали любимый корм, он продемонстрировал чудеса акробатики, снес всех остальных котов с лап, стремительно пролетел по комнате и с большим удовольствием буквально рухнул мордочкой в тарелку с едой.

Кот настолько сильно был голоден, что даже перевернул миску с угощением и перевернулся сам. Пользователи социальных сетей покатились с хохоту от таких необычных трюков прожорливого кота. Ролик получил много реакций и комментариев.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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