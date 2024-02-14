Решивший стать сантехником кот насмешил публику – видео

Решивший стать сантехником кот насмешил публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Усатого заинтересовала новая профессия

Необычные видеоролики с братьями нашими меньшими пользуются бесконечной популярностью среди блуждающих по просторам интернет-пространства людей. Действительно, начинать утро с милых зверьков порой бывает значительно приятнее, чем пролистывать тревожную новостную ленту. Так, в этот раз вниманием общественности завладел забавный котик, который решил освоить новую профессию.

Зверька очень заинтересовала сантехника и принципы ее работы. Начать изучение данной сферы котофей решил с уборной. Внимательные хозяева запечатлели на видеоролик момент, когда котик проверяет исправность слива. Пушистый хорошо знает, на что нужно нажать, чтобы вода очистила чашу унитаза. Однако тонкости устройства сантехники пока остаются за гранью его понимания.

По крайней мере, такие выводы можно сделать, наблюдая за тем, как внимательно и с большим удивлением котик отслеживает закономерность между нажатием кнопки слива и появлением воды в чаше. Пушистый несколько раз сливал воду, чтобы понять, как все это работает. Забавное поведение очаровательного кота заставило интернет-пользователей от души похохотать.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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