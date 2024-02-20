Хитрость хозяина привела кота в ступор – видео

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Владельцы домашних любимцев готовы проводить огромное количество времени за игрой со своими пушистыми сожителями. Тем более, что необычное поведение братьев наших меньших всегда поднимает настроение и дает заряд позитива на целый день.
Нередко люди любят подшучивать над своими питомцами. Настоящий взрыв мозга милому котику устроил его хитрый хозяин. Как и полагается представителям кошачьих, пушистый с огромным удовольствием играет с мячиками. При этом неважно, на какой поверхности они лежат. В любом случае, мячик будет будет скинут.
Надо полагать, в какой-то момент такое положение дел перестало устраивать человека. В принципе, привычка котов забирать себе для игры мелкие вещицы многих раздражает. Как бы там ни было, хозяин решил пойти на неожиданный шаг – он приклеил липучку к любимому шарику кота.
Разумеется, усатый всеми силами пытался сбросить его со стола. Это котейке не удалось и привело его в ступор. В итоге за мучениями бедного котика со смехом наблюдал весь интернет.
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