Научившиеся пользоваться туалетом коты поразили народ – видео

Научившиеся пользоваться туалетом коты поразили народ – видео
Фото: www.unsplash.com
В Сети обнаружили идеальных домашних питомцев

Большинство семей предпочитают жить в окружении милых котиков или собачек. Часто в домах можно заметить представителей и тех, и других животных, а также более экзотических зверьков – хомяков, морских свинок и так далее. Единственное, что немного удручает хозяев – это необходимость постоянно прибираться за четвероногими обитателями дома.

Впрочем, некоторым повезло в этом вопросе. Так, в социальных сетях активно обсуждают видеоролик, на который попали идеальные домашние любимцы – котики каким-то образом научились пользоваться обычным человеческим туалетом. Любопытно, что полноценный поход в уборную оказался возможен только в коллективном виде.

Так, несколько котиков собрались в туалете и приступили к процедуре. Один пушистик сделал свои дела, в это время другой запрыгнул на бочок и смыл воду. Такая гигиеническая процедура явно приносит удовольствие хвостатым – они с большим интересом собираются в туалете, для них походы в уборную стали массовым развлечением.


Источник: Telegram

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