Россиянам рассказали о грядущем микролунии

Событие ожидается уже на этой неделе

Буквально через несколько дней жители нашей страны смогут полюбоваться необычным природным явлением, которое носит название микролуние.



Как поясняет "Пятый канал", в этот момент спутник Земли будет находиться на максимальном расстоянии от нашей планеты. Такое положение Луны встречается достаточно редко. Ее размеры будут казаться на 14% меньше обычных. Максимальный пик придется на ночь на 24 февраля.

Астрологи отмечают, что в этот момент многие люди начинают испытывать прилив энергии, повышенную работоспособность и отсутствие страха. Также возможна бессонница и раздражительность.