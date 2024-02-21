Россиянам рассказали о грядущем микролунии

Событие ожидается уже на этой неделе

Буквально через несколько дней жители нашей страны смогут полюбоваться необычным природным явлением, которое носит название микролуние.

Как поясняет "Пятый канал", в этот момент спутник Земли будет находиться на максимальном расстоянии от нашей планеты. Такое положение Луны встречается достаточно редко. Ее размеры будут казаться на 14% меньше обычных. Максимальный пик придется на ночь на 24 февраля.



Астрологи отмечают, что в этот момент многие люди начинают испытывать прилив энергии, повышенную работоспособность и отсутствие страха. Также возможна бессонница и раздражительность.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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