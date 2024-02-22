Необычный поход собачки в туалет насмешил народ – видео

Необычный поход собачки в туалет насмешил народ – видео
Фото: www.unsplash.com
Хвостатый оказался тем еще трюкачом

В социальных сетях есть огромное количество видеороликов, которые посвящены необычным зарисовкам из жизни братьев наших меньших. Такой контент пользуется особой популярностью у интернет-публики. Действительно, порой намного приятнее полистать видеоролики с очаровательными зверьками, чем читать новостную ленту.

Так, новой звездой социальных сетей стал милый мопс, которого застукали в момент интимной процедуры. Малыша вывели на прогулку, чтобы он спокойно сделал все свои дела. Однако в итоге получился весьма необычный поход в туалет. Когда песик обнаружил подходящий "кустик" в виде стены дома, он сильно задрал лапку и начал делать свои дела.

Все в целом выглядело банально, но несмотря на завершение процесса, мопс так и не убрал лапку. Потом он начал скакать на одном месте, задрав уже две лапы. Такой необычный стиль похода в туалет насмешил интернет-публику, которая оставила огромное количество комментариев под забавным видеороликом.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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