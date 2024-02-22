На стульях в кинотеатрах обнаружили в 14 раз больше бактерий, чем в туалете

Результаты эксперимента шокировали экспертов

Многие люди и не задумываются о том, какая грязь может окружать их в общественных местах. Эксперты решили провести оригинальный эксперимент и взяли мазки с сидений и подстаканников в британских кинотеатрах.

Как сообщает портал "Ридлайф.ру", результаты ошеломили даже бывалых специалистов. В итоге выяснилось, что некоторые сиденья стали местом обитания 1864 колоний бактерий. Такие показатели где-то в 14 раз выше, чем на ободке унитаза.

Более того, самый грязный стул приютил порядка 3 тысяч колоний бактерий. Такие показатели говорят о том, что руководство кинотеатров несильно заботится о вопросах санитарии.

Источник: Studyfinds.org ✓ Надежный источник

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