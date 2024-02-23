Зеркальная дата 24 февраля 2024 года: что от нее ждать

Красивое расположение цифр сулит перемены в жизни

Суббота, 24 февраля, станет особенным днем для жителей нашей страны и других государств. Дело в том, что зеркальные даты, такие как 24.02.2024 всегда несут с собой особую энергетику.

Как рассказала эзотерик Аделина Панина, в этот день откроются мощные каналы взаимодействия со Вселенной. Возможны серьезные перемены в жизни и неожиданные события.

Для того чтобы в полной мере воспользоваться шансом улучшить свою судьбу, нужно внимательно следить за знаками, которые будет посылать Вселенная, отмечает "Пятый канал". При этом каждое решение нужно принимать обдуманно и не спеша, добавила эзотерик.


Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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