Нежный леопард растрогал публику – видео

Нежный леопард растрогал публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Зверь совсем не вызывает страх

Часто люди делятся на собачников и кошатников – каждый из них предпочитает видеть дома либо песиков, либо котиков. Впрочем, нередко в семьях можно встретить и тех, и других животных. Но никто не будет спорить, что коты и кошки обладают особой грацией, с которой невозможно сравниться.

И это касается не только привычных домашних пушистиков, но и других представителей семейства кошачьих. В социальных сетях огромную популярность получил видеоролик, на котором были запечатлены нежные ласки человека и леопарда.

Судя по всему, отважная девушка и огромная кошка давно знакомы. По крайней мере, клыкастая киска явно была очень рада видеть посетительницу. Леопард продемонстрировал гостье невероятную нежность и покладистость. Большая кошка радостно мурчала, пока ее наглаживали. Такой необычный контент умилил и повеселил публику.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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