Кот-олигарх заставил народ завидовать – видео

Жизнь пушистого явно удалась

Люди, у которых есть домашние питомцы, испытывают к ним бесконечную любовь. Часто владельцы больше думают о благе пушистых малышей, чем о собственном. Котики и песики обычно живут, как у Христа за пазухой. Новой звездой социальных сетей стал очаровательный кот, которому любящие хозяева обеспечили роскошную жизнь.



Благодаря обожанию со стороны владельцев котик живет на уровне олигарха. Люди обеспечили пушистому максимально комфортные условия существования. На кадрах, которые попали в интернет-пространство, запечатлен момент, когда котик принимает ванну. По антуражу видно, что малышу ни в чем не отказывают.



Котофей лежит в отдельной ванночке, роль которой играет раковина. Он явно кайфует от водной процедуры. На груди у кота-олигарха красуется толстая золотая цепь, которая подчеркивает статус счастливчика по жизни. В комментариях многие пользователи признались, что от души завидуют такому везучему котику.



