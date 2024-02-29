Мужчинам рассказали, как "натренировать" эрекцию

Совершенство - в практике

Частая эрекция укрепляет мужское здоровье и восстанавливает эректильную функцию, утверждают шведские ученые. В этом и заключается весь секрет "мужской силы", которую можно и нужно тренировать.

Основу для устойчивости потенции создают фибробласты, которые располагаются в тканях пениса. Авторы исследования рассказали об их ключевой роли после проведения экспериментов на самцах мышей. Оказалось, что для мужского органа, как и у мышей, фибробласты играют весьма важную роль в регуляции кровотока.

Фибробласты помогают привести половой орган в "боевое" состояние, так как впитывают норадреналин, помогающий раскрываться сосудам, по которым циркулирует кровь. Она и наполняет пещеристые тела органа, отвечая за состоятельность мужской эрекции.

Эксперимент показал, что частота эрекций в прямой пропорции влияла на количество фибробластов в тканях половых органов самцов. Ученые указывают, что качественный рост обеспечивался за счет постоянных нагрузок – как и при любом тренировочном процессе.

"Регулярный бег приводит к тому, что со временем во время этой тренировки вам легче дышать. Так же и увеличение частоты эрекции является причиной увеличения фибробластов, обеспечивающих это состояние", – указывают ученые.

Соответственно, меньшая частота эрекций означает и меньшее количество фибробластов.