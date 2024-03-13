Кот-ниндзя придумал необычное развлечение – видео

Кот-ниндзя придумал необычное развлечение – видео
Фото: www.unsplash.com
Полет пушистого поразил публику

Как известно, домашние животные отличаются большой изобретательностью. Коты и собаки любят вносить разнообразие в свою жизнь, чем радуют хозяев и окружающих. Так, пользователи социальных сетей с большим интересом наблюдали за забавным котиком, который выдумал необычную штуку, чтобы повеселиться.

Пушистый оказался настоящим ниндзей. Ему явно очень нравится совершать необычные трюки и выполнять акробатические этюды в воздухе. Для того чтобы поднять себе настроение и хорошенько повеселиться, коту понадобился человек, который выполнял функции запуска пушистого "снаряда".

Необычная схема заключалась в том, что котик запрыгивал на свободно висящую часть простыни, а человек сильным взмахом поднимал ее вверх и запускал котейку в далекий полет.

Такие взлеты очень понравились усатому, он с большой готовностью возвращался на базу запуска и осуществил несколько феерических полетов. Поведение забавного котика очень насмешило пользователей социальных сетей.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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