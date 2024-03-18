Прогуливающийся по лошади котик удивил публику – видео

Прогуливающийся по лошади котик удивил публику – видео
www.unsplash.com
Животные явно нашли общий язык

В семьях, которым посчастливилось жить за городом, часто обитают самые разные животные. Обычно братья наши меньшие быстро находят общий язык и готовы проводить вместе свободное время. Так, отличной компанией для очаровательного котика стала небольшая лошадка.

Надо полагать, зверям удалось тесно сблизиться. Дошло до того, что котик бесстрашно разгуливает по спине лошади, на что та абсолютно не реагирует. Судя по кадрам, которые в социальные сети выложили владельцы зверей, коту доставляет огромное удовольствие прогуливаться по лошади.

В то же время, интернет-пользователей не слишком сильно удивили такие добрые отношения между котом и лошадью. Люди отмечают, что лошадки всегда с теплотой относятся к другим животным, а коты умеют располагать к себе.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

Лолита ответила Собчак на приглашение "зайти в ту дверь"

Знаменитости устроили некий флэшмоб

Как мировые лидеры отреагировали на победу Путина

После обработки 99,75% бюллетеней действующий президент набрал 87,29% голосов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей