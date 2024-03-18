Прогуливающийся по лошади котик удивил публику – видео

Животные явно нашли общий язык

В семьях, которым посчастливилось жить за городом, часто обитают самые разные животные. Обычно братья наши меньшие быстро находят общий язык и готовы проводить вместе свободное время. Так, отличной компанией для очаровательного котика стала небольшая лошадка.



Надо полагать, зверям удалось тесно сблизиться. Дошло до того, что котик бесстрашно разгуливает по спине лошади, на что та абсолютно не реагирует. Судя по кадрам, которые в социальные сети выложили владельцы зверей, коту доставляет огромное удовольствие прогуливаться по лошади.

В то же время, интернет-пользователей не слишком сильно удивили такие добрые отношения между котом и лошадью. Люди отмечают, что лошадки всегда с теплотой относятся к другим животным, а коты умеют располагать к себе.