Странный приступ песика перепугал кота – видео

Хвостатый был слишком эмоционален

Очень интересно наблюдать за тем, как выстраиваются отношения между разными животными. Каждое действие зверьков всегда абсолютно искренне, и полностью лишено какой бы то ни было наигранности. Так, пользователи социальных сетей получили большое удовольствие, включив забавный видеоролик, на который попала зарисовка из жизни кота и собаки.



На видеозаписи запечатлен момент встречи кота и собаки. При этом пес явно был перевозбужден каким-то событием. Он буквально скатился с лестницы навстречу коту, но в последний момент споткнулся и рухнул на асфальт. К счастью, песик не получил травмы, но случившееся сильно его развеселило.

Хвостатый буквально забился в припадке, колотя лапками по воздуху. Впрочем, возможно, толстенькому псу просто было сложно перевернуться со спины на лапы. Странный припадок собаки удивил кота, он заметно испугался и предпочел быстро ретироваться. А вот пользователи социальных сетей получили огромное удовольствие от просмотра смешного контента.