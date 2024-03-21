Водные процедуры кота и собаки очаровали публику – видео

Водные процедуры кота и собаки очаровали публику – видео
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Животные получают королевский уход

Владельцы домашних любимцев обычно стараются создать для животных максимально комфортные условия и готовы тратить на них много времени и сил. Многие воспринимают котов и собачек как маленьких детей, которым очень нужна забота.

Пользователя социальных сетей были очарованы новым видеороликом, на который попали водные процедуры кота и собаки. Многие даже позавидовали животным. Любящие хозяева устроили для своих четвероногих друзей настоящие спа-процедуры.

При этом не менее удивительным выглядят тот факт, что собачка и кот с большим удовольствием принимают совместную ванну. Они практически в обнимку разместились в небольшой емкости, после чего хозяйка хорошенько натерла им спинки, намылила специальным шампунем, высушила феном и уложила спать.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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