Водные процедуры кота и собаки очаровали публику – видео

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Владельцы домашних любимцев обычно стараются создать для животных максимально комфортные условия и готовы тратить на них много времени и сил. Многие воспринимают котов и собачек как маленьких детей, которым очень нужна забота.
Пользователя социальных сетей были очарованы новым видеороликом, на который попали водные процедуры кота и собаки. Многие даже позавидовали животным. Любящие хозяева устроили для своих четвероногих друзей настоящие спа-процедуры.
При этом не менее удивительным выглядят тот факт, что собачка и кот с большим удовольствием принимают совместную ванну. Они практически в обнимку разместились в небольшой емкости, после чего хозяйка хорошенько натерла им спинки, намылила специальным шампунем, высушила феном и уложила спать.
Анкара думает только о своих интересах
Легендарный Юрий Куклачев готовится отмечать 75-летие. 12-14 апреля в Vegas City Hall он даст три грандиозных представления. Впервые на арене выступят сразу 120 кошек! А в зале Куклачев надеется увидеть SHAMAN, которого пригласил при помощи "Утро.ру".