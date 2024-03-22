Пушистый кот "пострадал" от любви сфинксов – видео

Ушастого сильно зализали

Очень часто люди не могут остановиться на одном животном и собирают дома целые зверинцы. В какой-то момент многие понимают, что чем больше животных, тем больше счастья. Такого подхода явно придерживаются герои видеоролика, набравшего большую популярность в социальных сетях.



В счастливом семействе проживают сразу три кота. Судя по контенту, появившемуся в интернет-пространстве, главной звездой зоопарка является пушистый белый котик. Свою бесконечную любовь к нему проявляют не только хозяева, но и хвостатые сородичи.

Вместе с пушистиком живут два котика-сфинкса. Лишенные шерсти животные явно немного завидуют своему сородичу. Наблюдая за его прекрасным пушистым покровом, котики начинают испытывать большую заинтересованность.

В итоге это привело к тому, что сфинксы при любой удобной и неудобной возможности стараются хорошенько вылизать своего товарища. В социальных сетях появилась целая подборка с кадрами, на которых два лысых кота демонстрируют нежность третьему, пушистому.