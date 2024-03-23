Милый котенок с трудом добрался до родителя – видео

Малыш был очень настойчив

Семьи, в которых появляются домашние животные, быстро убеждаются в том, что без дорогого сердцу зоопарка жизнь теряет краски. Любителям пушистых сожителей сложно представить, как можно существовать без братьев наших меньших. Часто в семьях вырастают целые династии животных. Представители как раз такого очаровательного пушистого семейства стали новыми звездами социальных сетей.



На кадры, которые получили большую популярность в интернет-пространстве, попали представители кошачьего семейства, недавно пополнившегося очаровательным малышом. Котенок активно изучает окружающий его мир и старается разобраться, что к чему.

Малыш решил отправиться на прогулку по квартире и наткнулся на своего родителя, чинно восседающего на диване. У малыша сразу появилось желание забраться поближе к взрослому коту. Однако это оказалось не такой простой задачей. Котенку пришлось приложить все свои усилия для того, чтобы вскарабкаться на высокий диван.

Судя по всему, малыш растет очень упрямым и готов преодолевать трудности. В конце концов, ему удалось покорить диван и пристроиться к любимому пушистому родителю. Очаровательный котенок насмешил и умилил интернет-публику, под видеороликом появилось много восторженных комментариев.