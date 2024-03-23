Милый котенок с трудом добрался до родителя – видео

Милый котенок с трудом добрался до родителя – видео
www.unsplash.com
Малыш был очень настойчив

Семьи, в которых появляются домашние животные, быстро убеждаются в том, что без дорогого сердцу зоопарка жизнь теряет краски. Любителям пушистых сожителей сложно представить, как можно существовать без братьев наших меньших. Часто в семьях вырастают целые династии животных. Представители как раз такого очаровательного пушистого семейства стали новыми звездами социальных сетей.

На кадры, которые получили большую популярность в интернет-пространстве, попали представители кошачьего семейства, недавно пополнившегося очаровательным малышом. Котенок активно изучает окружающий его мир и старается разобраться, что к чему.

Малыш решил отправиться на прогулку по квартире и наткнулся на своего родителя, чинно восседающего на диване. У малыша сразу появилось желание забраться поближе к взрослому коту. Однако это оказалось не такой простой задачей. Котенку пришлось приложить все свои усилия для того, чтобы вскарабкаться на высокий диван.

Судя по всему, малыш растет очень упрямым и готов преодолевать трудности. В конце концов, ему удалось покорить диван и пристроиться к любимому пушистому родителю. Очаровательный котенок насмешил и умилил интернет-публику, под видеороликом появилось много восторженных комментариев.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

Одна страна начала активную военную деятельность у рубежей России

Антироссийские настроения захватили многие государства

"Он меня поцеловал": Елена Воробей высказалась о романе с известным певцом

У Елены Воробей было два гражданских мужа. Но сейчас сердце 56-летней артистки свободно. Корреспондент "Утро.ру" поговорил с ней о делах амурных.

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей