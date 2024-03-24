Как оставаться собой в долгих отношениях?

Советами поделилась эксперт Лариса Довженко

Самые частые проблемы женщин – это завышенное ожидание от своей жизни и смещение фокуса внимания с себя на других людей. Не важно, сколько длятся отношения – 3 или 23 года. Женщина думает, что она будет счастлива, если рядом с ней будет мужчина или у нее будут дети, или она будет строить карьеру.

Но с течением жизни все меняется: предпочтения, интересы, профессия и многое другое. Также меняется статус семьи – дети вырастают, старые отношения могут меняться или женщина может встретить новую любовь. В череде событий и перемен женщина отодвигает себя на второй план, а когда начинает анализировать свою жизнь, задается вопросом "а где я? Что мне интересно?".

В такие моменты появляется ощущение, что жизнь остановилась. А посмотреть на картину объективно и признаться себе в том, что все внимание ушло не на себя, а на другие вещи страшно.

Например, девушка очень хочет выйти замуж, перед мужчиной ведет себя хорошо, во всем потакает и отодвигает себя и свои интересы. Через какое-то время она устает притворяться, пара начинает ссориться. Девушке страшно показать себя настоящую, потому что она боится, что мужчина ее разлюбит и уйдет. Вот в этом и есть ключевая проблема.

С самого начала важно себя не обманывать и не притворяться тем, кем ты не являешься, чтобы потом не оказаться у разбитого корыта. Чем меньше женщина себя обманывает, тем крепче и лучше у нее и отношения и с мужчиной, и с детьми, и с родителями, и с работой, и со всем остальным.



Второе важное правило – это помнить о том, что в течение жизни мы не остаемся одним и тем же человеком. Меняется образ мышления, привычки, внешний вид, цели и мечты как у женщины, так и у мужчины. Поэтому в течение всего времени нужно друг с другом разговаривать, отмечать изменения и стараться быть на одной волне.

Третья причина – детские установки. В российской действительности женщин с детства учат быть мягкими, покладистыми, уступать другим людям, не перечить и так далее и тому подобное. Нас настраивают на то, чтобы ничего не просить для себя и не проявляться. К мужчинам требования более спокойные “мальчик дерется, ну и ничего страшного”.

Для того чтобы оставаться собой в отношениях, нужно выстраивать честный внутренний диалог: что мне сейчас нравится, а что уже не нравится? Если вам раньше нравилось играть в теннис, а сейчас уже нет, не надо себя насиловать, найдите другой интересный спорт.

Второе – обязательно разговаривать с партнером. Объяснять, что вы хотите, как вы хотите, делиться чувствами и эмоциями. Мужчина и женщина очень разные, но если они находятся в честном и здоровом диалоге, то это рождает гармонию в паре.

Также очень важно наполнять свою жизнь яркими красками. Это могут быть хобби и увлечения, встреча с друзьями или интересная работа. Тогда женщина находится в ресурсе и может делиться им с окружением.