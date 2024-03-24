Как перестать бояться изменений в жизни: советы бизнес-психолога

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Перемены
в жизни – штука весьма неоднозначная.
Некоторые их жадно хотят, но как только
они начинают маячить на горизонте,
шарахаются от них, как черт от ладана.
Почему так происходит, и как помочь себе
в процессе изменений, рассказывает
бизнес-психолог Наталья
Кондаурова.
ПЕРЕСТАНЬТЕ
СОПРОТИВЛЯТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЯМ
Примите
факт изменений как данность и перестаньте
им сопротивляться,
ведь перемены
зачастую действительно и неизбежны, и
необходимы. Именно благодаря им мы
становимся способны расти и повышать
уровень и качество своей жизни:
зарабатывать еще больше денег, строить
более здоровые отношения, получать
признание на работе, путешествовать,
лучше выглядеть, открывать для себя
новые возможности и людей.
Принятие
того, что изменения – естественная
часть жизни поможет начать видеть в них
возможности для развития, и как приятное
следствие – научиться эти самые изменения
создавать своими руками. Ведь если мы
хотим что-то поменять, но ничего для
этого не предпринимаем, жизнь делает
это за нас.
ВЫ САМИ УПРАВЛЯЕТЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В СВОЕЙ ЖИЗНИ, А НЕ ОНИ УПРАВЛЯЮТ ВАМИ
Необходимо
взять ответственность за перемены в
своей жизни на себя, а не дотягивать до
момента, когда об этом позаботится сама
жизнь.
Когда мы планируем изменения, когда идем в них осознанно, сам процесс дается намного проще, нежели когда все случается спонтанно и внезапно.
Можно
планировать перемены в жизни самостоятельно,
можно заручиться поддержкой окружения,
можно обратиться за помощью к психологу.
Но важно прийти к осознанию, что это вы
управляете изменениями в своей жизни,
а не они управляют вами. Сильная позиция,
где вы держите все в своих руках,
однозначно поможет чувствовать себя
спокойнее и увереннее, когда процесс
изменений будет уже запущен.
НАУЧИТЕСЬ
МЫСЛИТЬ КАТЕГОРИЕЙ ГЛОБАЛЬНОГО ВИДЕНИЯ
Стрессом
для человека будет как потеря работы,
так и карьерный рост, как завершение
отношений, так и начало новых, как
сокращение доходов, так и существенное
увеличение.
Во-первых,
это происходит потому что наш мозг
стремится к стабильности, а во-вторых,
любые изменения – это неизвестность,
а неизвестность неизбежно вызывает
стресс.
Какая
она жизнь там – на новой работе, с новым
человеком, с бо́льшим количеством денег?
А вдруг будет еще хуже? Вдруг я из своей
привычной точки уйду и все, наступит
совсем ад? Оно нам надо, как говорится?
Конечно нет. И
ровно поэтому огромное количество людей
продолжает каждое утро ходить на
нелюбимую работу, жить с опостылевшими
людьми, гробить свое здоровье и делать,
как заведено, а не как на самом деле
хочется. Все потому что “так привычно”.
А для мозга “привычно” = “безопасно”,
даже если жить в этом привычном откровенно
говоря паршиво.
Плохая
новость – это выглядит как ловушка.
Хорошая – из нее можно выбраться. Для этого нужно натренировать свое мышление мыслить категорией глобального видения.
Можно задать себе ряд вопросов:
К чему я хочу прийти через N лет?
Ради чего большего мне нужны эти изменения?
То, что сейчас происходит, продвигает меня к той жизни, которой я хочу жить?
И
дальше ваша задача – регулярно сверяться
с этим самым глобальным видением. Как
только на горизонте замаячили перемены,
сразу задавайте себе вопрос: то, что
сейчас может произойти, то, что я хочу
изменить, продвигает меня вперед или
нет? И если да, то без сомнений идите
навстречу переменам, фокусируясь именно
на том, ради чего большего вам это
нужно. Это поможет вам удерживать
внимание на том, к чему вы идете, а не на
страхе от тех процессов, которые
происходят здесь и сейчас. Метафорически
это можно сравнить с ходьбой по канату:
главное – не смотреть вниз.
СТРАХ ПЕРЕМЕН – ЭТО АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНО
Ругать и корить себя за него точно не стоит, бороться с ним – тоже, а вот создать себе новую привычку – действовать, несмотря на страх, очень даже полезно.
Хотя и непросто, каждый раз, когда мы переходим на новый уровень, мы оказываемся на его дне. И в определенном смысле нам нужно начинать сначала, но именно это делает нашу жизнь увлекательной и яркой. Чтобы облегчить себе эти процессы, заручитесь поддержкой психолога, это поможет создать надежный фундамент для вашей новой жизни и построить на нем ту жизнь, которую вы хотите жить.
И помните, что без перемен вы имеете риск застрять в трясине, ведь стоячая вода довольно часто превращается в болото.
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