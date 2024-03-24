Как перестать бояться изменений в жизни: советы бизнес-психолога

Как перестать бояться изменений в жизни: советы бизнес-психолога
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В наше турбулентное время страх изменений в жизни является одним из самых популярных запросов у психологов

Перемены в жизни – штука весьма неоднозначная. Некоторые их жадно хотят, но как только они начинают маячить на горизонте, шарахаются от них, как черт от ладана. Почему так происходит, и как помочь себе в процессе изменений, рассказывает бизнес-психолог Наталья Кондаурова. 

ПЕРЕСТАНЬТЕ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЯМ

Примите факт изменений как данность и перестаньте им сопротивляться, ведь перемены зачастую действительно и неизбежны, и необходимы. Именно благодаря им мы становимся способны расти и повышать уровень и качество своей жизни: зарабатывать еще больше денег, строить более здоровые отношения, получать признание на работе, путешествовать, лучше выглядеть, открывать для себя новые возможности и людей. 

Принятие того, что изменения – естественная часть жизни поможет начать видеть в них возможности для развития, и как приятное следствие – научиться эти самые изменения создавать своими руками. Ведь если мы хотим что-то поменять, но ничего для этого не предпринимаем, жизнь делает это за нас. 

ВЫ САМИ УПРАВЛЯЕТЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В СВОЕЙ ЖИЗНИ, А НЕ ОНИ УПРАВЛЯЮТ ВАМИ

Необходимо взять ответственность за перемены в своей жизни на себя, а не дотягивать до момента, когда об этом позаботится сама жизнь. 

Когда мы планируем изменения, когда идем в них осознанно, сам процесс дается намного проще, нежели когда все случается спонтанно и внезапно. 

Можно планировать перемены в жизни самостоятельно, можно заручиться поддержкой окружения, можно обратиться за помощью к психологу. Но важно прийти к осознанию, что это вы управляете изменениями в своей жизни, а не они управляют вами. Сильная позиция, где вы держите все в своих руках, однозначно поможет чувствовать себя спокойнее и увереннее, когда процесс изменений будет уже запущен. 

НАУЧИТЕСЬ МЫСЛИТЬ КАТЕГОРИЕЙ ГЛОБАЛЬНОГО ВИДЕНИЯ

Стрессом для человека будет как потеря работы, так и карьерный рост, как завершение отношений, так и начало новых, как сокращение доходов, так и существенное увеличение.

Во-первых, это происходит потому что наш мозг стремится к стабильности, а во-вторых, любые изменения – это неизвестность, а неизвестность неизбежно вызывает стресс. 

Какая она жизнь там – на новой работе, с новым человеком, с бо́льшим количеством денег? А вдруг будет еще хуже? Вдруг я из своей привычной точки уйду и все, наступит совсем ад? Оно нам надо, как говорится? Конечно нет. И ровно поэтому огромное количество людей продолжает каждое утро ходить на нелюбимую работу, жить с опостылевшими людьми, гробить свое здоровье и делать, как заведено, а не как на самом деле хочется. Все потому что “так привычно”. А для мозга “привычно” = “безопасно”, даже если жить в этом привычном откровенно говоря паршиво. 

Плохая новость – это выглядит как ловушка.

Хорошая – из нее можно выбраться. Для этого нужно натренировать свое мышление мыслить категорией глобального видения.

Можно задать себе ряд вопросов: 

  • К чему я хочу прийти через N лет? 

  • Ради чего большего мне нужны эти изменения? 

  • То, что сейчас происходит, продвигает меня к той жизни, которой я хочу жить? 

И дальше ваша задача – регулярно сверяться с этим самым глобальным видением. Как только на горизонте замаячили перемены, сразу задавайте себе вопрос: то, что сейчас может произойти, то, что я хочу изменить, продвигает меня вперед или нет? И если да, то без сомнений идите навстречу переменам, фокусируясь именно на том, ради чего большего вам это нужно. Это поможет вам удерживать внимание на том, к чему вы идете, а не на страхе от тех процессов, которые происходят здесь и сейчас. Метафорически это можно сравнить с ходьбой по канату: главное – не смотреть вниз. 

СТРАХ ПЕРЕМЕН – ЭТО АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНО

Ругать и корить себя за него точно не стоит, бороться с ним – тоже, а вот создать себе новую привычку – действовать, несмотря на страх, очень даже полезно. 

Хотя и непросто, каждый раз, когда мы переходим на новый уровень, мы оказываемся на его дне. И в определенном смысле нам нужно начинать сначала, но именно это делает нашу жизнь увлекательной и яркой. Чтобы облегчить себе эти процессы, заручитесь поддержкой психолога, это поможет создать надежный фундамент для вашей новой жизни и построить на нем ту жизнь, которую вы хотите жить. 

И помните, что без перемен вы имеете риск застрять в трясине, ведь стоячая вода довольно часто превращается в болото.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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