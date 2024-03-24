Как перестать бояться изменений в жизни: советы бизнес-психолога

В наше турбулентное время страх изменений в жизни является одним из самых популярных запросов у психологов

Перемены в жизни – штука весьма неоднозначная. Некоторые их жадно хотят, но как только они начинают маячить на горизонте, шарахаются от них, как черт от ладана. Почему так происходит, и как помочь себе в процессе изменений, рассказывает бизнес-психолог Наталья Кондаурова.



ПЕРЕСТАНЬТЕ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЯМ



Примите факт изменений как данность и перестаньте им сопротивляться, ведь перемены зачастую действительно и неизбежны, и необходимы. Именно благодаря им мы становимся способны расти и повышать уровень и качество своей жизни: зарабатывать еще больше денег, строить более здоровые отношения, получать признание на работе, путешествовать, лучше выглядеть, открывать для себя новые возможности и людей.



Принятие того, что изменения – естественная часть жизни поможет начать видеть в них возможности для развития, и как приятное следствие – научиться эти самые изменения создавать своими руками. Ведь если мы хотим что-то поменять, но ничего для этого не предпринимаем, жизнь делает это за нас.



ВЫ САМИ УПРАВЛЯЕТЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В СВОЕЙ ЖИЗНИ, А НЕ ОНИ УПРАВЛЯЮТ ВАМИ

Необходимо взять ответственность за перемены в своей жизни на себя, а не дотягивать до момента, когда об этом позаботится сама жизнь.



Когда мы планируем изменения, когда идем в них осознанно, сам процесс дается намного проще, нежели когда все случается спонтанно и внезапно.

Можно планировать перемены в жизни самостоятельно, можно заручиться поддержкой окружения, можно обратиться за помощью к психологу. Но важно прийти к осознанию, что это вы управляете изменениями в своей жизни, а не они управляют вами. Сильная позиция, где вы держите все в своих руках, однозначно поможет чувствовать себя спокойнее и увереннее, когда процесс изменений будет уже запущен.



НАУЧИТЕСЬ МЫСЛИТЬ КАТЕГОРИЕЙ ГЛОБАЛЬНОГО ВИДЕНИЯ



Стрессом для человека будет как потеря работы, так и карьерный рост, как завершение отношений, так и начало новых, как сокращение доходов, так и существенное увеличение.



Во-первых, это происходит потому что наш мозг стремится к стабильности, а во-вторых, любые изменения – это неизвестность, а неизвестность неизбежно вызывает стресс.



Какая она жизнь там – на новой работе, с новым человеком, с бо́льшим количеством денег? А вдруг будет еще хуже? Вдруг я из своей привычной точки уйду и все, наступит совсем ад? Оно нам надо, как говорится? Конечно нет. И ровно поэтому огромное количество людей продолжает каждое утро ходить на нелюбимую работу, жить с опостылевшими людьми, гробить свое здоровье и делать, как заведено, а не как на самом деле хочется. Все потому что “так привычно”. А для мозга “привычно” = “безопасно”, даже если жить в этом привычном откровенно говоря паршиво.



Плохая новость – это выглядит как ловушка.



Хорошая – из нее можно выбраться. Для этого нужно натренировать свое мышление мыслить категорией глобального видения.

Можно задать себе ряд вопросов:

К чему я хочу прийти через N лет?

Ради чего большего мне нужны эти изменения?

То, что сейчас происходит, продвигает меня к той жизни, которой я хочу жить?

И дальше ваша задача – регулярно сверяться с этим самым глобальным видением. Как только на горизонте замаячили перемены, сразу задавайте себе вопрос: то, что сейчас может произойти, то, что я хочу изменить, продвигает меня вперед или нет? И если да, то без сомнений идите навстречу переменам, фокусируясь именно на том, ради чего большего вам это нужно. Это поможет вам удерживать внимание на том, к чему вы идете, а не на страхе от тех процессов, которые происходят здесь и сейчас. Метафорически это можно сравнить с ходьбой по канату: главное – не смотреть вниз.



СТРАХ ПЕРЕМЕН – ЭТО АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНО

Ругать и корить себя за него точно не стоит, бороться с ним – тоже, а вот создать себе новую привычку – действовать, несмотря на страх, очень даже полезно.

Хотя и непросто, каждый раз, когда мы переходим на новый уровень, мы оказываемся на его дне. И в определенном смысле нам нужно начинать сначала, но именно это делает нашу жизнь увлекательной и яркой. Чтобы облегчить себе эти процессы, заручитесь поддержкой психолога, это поможет создать надежный фундамент для вашей новой жизни и построить на нем ту жизнь, которую вы хотите жить.

И помните, что без перемен вы имеете риск застрять в трясине, ведь стоячая вода довольно часто превращается в болото.