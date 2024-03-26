Кот-вредитель устроил переполох на стройке - видео

Хвостатый с большим любопытством портил результаты чужого труда

Представители кошачьего семейства всегда отличаются особенной склонностью к экспериментам и изучению окружающего мира. При этом любопытство усатых нередко приводит к весьма плачевным последствиям. В социальных сетях большую популярность получил видеоролик, на котором котик устроил настоящий переполох на стройке.



Пушистый решил прогуляться шаловливыми лапками по свежеуложенному дорожному покрытию. Несложно догадаться, что такие действия привели к тому, что ровный слой вязкой массы тут же впечатал в себя симпатичные лапки котика.

Стоит отметить, что за бесчинствами усатого наблюдали строители. Их явно не особо порадовало появление на рабочем месте такого откровенного вредителя. Котик, тем временем, был крайне увлечен своим занятием и с большим интересом рассматривал получившиеся отпечатки. Малышу было приятно увековечить себя в этой дороге.