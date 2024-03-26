Инвесторы построят в Коммунарке больше миллиона "квадратов" недвижимости

Инвесторы построят в Коммунарке больше миллиона "квадратов" недвижимости
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com/
В Москве действуют особые льготы и запускаются стимулирующие программы

Исполнительный директор по девелопменту АО "Мосинжпроект" Павел Дудулин рассказал о планах развития административно-делового центра (АДЦ) в Коммунарке в ходе конференции "Ключевые векторы развития строительной отрасли в 2024 году", которая прошла 22 марта в "Доме на Брестской".

По его словам, за последнее время фокус со строительства жилья сместился в сторону различной инфраструктуры и разнообразных точек роста и развития. Для этого в Москве действуют льготы и запускаются стимулирующие программы, в том числе по созданию мест приложения труда.

"Все больший интерес у инвесторов и застройщиков вызывают инвестиции в коммерческую недвижимость и комплексные проекты развития территорий. В планах развития административно-делового центра в Коммунарке на 2024 год – привлечь инвесторов для строительства объектов общей площадью порядка миллиона квадратных метров. В свою очередь, наш холдинг подготовил всю необходимую инфраструктуру. Реализовано несколько стратегически важных проектов, которые лягут в основу дальнейшего развития этой территории, в том числе станции метрополитена, объекты инфраструктуры и развитая сеть инженерных коммуникаций", – заявил Павел Дудулин.

Он добавил, что эта территория стала единым крупным городским проектом и важно, чтобы все участники слаженно подошли ко всем этапам его реализации.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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