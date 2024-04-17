Вредный котенок сорвал футбольный матч – видео

Вредный котенок сорвал футбольный матч – видео
Фото: www.unsplash.com
Зверек сильно расстроил хозяина

Когда люди заводят домашних зверей, они, разумеется, рассчитывают, что в их жизни появится намного больше счастливых и приятных мгновений. К сожалению, часто бывает, что вместе с очаровательными зверьками приходит немало проблем. Наверное, большинство владельцев животных могут поделиться неприятными рассказами о том, как пострадало их имущество от цепких лапок и острых зубов братьев наших меньших.

В ролике, который набрал большую популярность в социальных сетях, коварным маленьким злодеем выступает очаровательный белый котик. Его хозяин мирно смотрел футбольный матч на ноутбуке, однако котейка решил внести свою лепту в происходящее.

Мелкий хулиган сначала пытался аккуратно попробовать на зуб уголок ноутбука. В это время он выглядел умилительно и даже не вызвал тревогу у хозяина. В конце концов, острые зубки сомкнулись на тонком стекле дисплея, и он треснул. Разумеется, футбольный матч тут же оборвался. Такой урон от мелкого кота сильно расстроил хозяина.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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