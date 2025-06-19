Финансовые результаты и стратегическое развитие FreedomFinance в 2025 году

В фискальном 2025 году (с 1 апреля 2024 по 31 марта 2025) Freedom Holding Corp. достигла исторического максимума: выручка компании впервые превысила $2 млрд. Общий доход составил $2,1 млрд – на 23% больше по сравнению с предыдущим годом.

Основными драйверами роста стали аннуитеты, страхование от несчастных случаев. Комиссионные поступления увеличились на 15%, составив $505 млн. Это связано с активным расширением розничной клиентской базы.

Значительный рост Freedom наблюдался во всех ключевых направлениях бизнеса. Количество брокерских счетов увеличилось до 683 тыс., прибавив 153 тыс. новых клиентов. Страховые продукты компании стали пользоваться еще большим спросом. Особенно заметным оказался прогресс в банковском сегменте, где количество пользователей достигло 2,5 млн. Этот успех во многом обусловлен запуском Freedom SuperApp, объединяющего банковские, брокерские и lifestyle-сервисы. К июню 2025 года приложение скачали более 2,3 млн раз.

Глава "Фридом Финанс" Тимур Турлов подчеркнул, что создание цифровой экосистемы стало ключевым фактором роста. По его словам, компания ушла от традиционной модели банковского обслуживания, предложив клиентам комплексное решение, где все услуги доступны в одном приложении. Такой подход не только повысил лояльность пользователей, но и снизил затраты на привлечение новых клиентов, сделав бизнес-модель более устойчивой.

В мае 2025 года акции Freedom Holding Corp. достигли рекордной стоимости в $183, а рыночная капитализация компании превысила $11 млрд. Знаковым событием также стало включение акций Freedom Holding Corp. в расчет индекса Russell 3000 в рамках его ежегодной ребалансировки.

Оно вступит в силу после закрытия американского рынка 27 июня 2025 года. Индекс Russell 3000 отслеживает динамику 3 019 крупнейших американских компаний, представляющих примерно 98% инвестируемого рынка акций США.

Стратегия развития Freedom Finance включает не только финансовые услуги, но и телекоммуникационный сектор. В 2025 году холдинг завершил сделку по приобретению AstelGroup Ltd., что укрепило позиции Freedom Telecom в области спутниковой связи. Ранее в экосистему компании вошли такие сервисы, как Freedom Travel, Ticketon и Arbuz.kz, что позволило предложить клиентам еще больше возможностей в рамках единой платформы.

Технологические инновации остаются важным направлением для холдинга. Freedom Finance активно инвестирует в искусственный интеллект, используя его для автоматизации процессов, прогнозирования в банковском секторе и персонализации услуг. Запущена система рекомендаций для инвесторов, а также интеграция ИИ в страховые продукты. По словам Тимура Турлова, эти решения направлены не на сокращение затрат, а на повышение качества обслуживания клиентов.

Социальная ответственность остается неотъемлемой частью стратегии компании. В 2025 году Freedom Financeнаправила $51 млн на поддержку шахмат, юношеского футбола и экологических инициатив.

Особое внимание уделяется развитию детского шахматного движения. В 2024 году холдинг выделил более 40 млн тенге (более 6 млн рублей) на обучение детей. Программа включает бесплатные занятия с ведущими гроссмейстерами страны, закупку современных учебных материалов и организацию онлайн-турниров. По инициативе Турловаведется работа по созданию Международной федерации школьных шахмат, которая должна стать частью большой семьи ФИДЕ.

Финансовые успехи холдинга – это результат системной работы, основанной на доверии клиентов и инвесторов. Как отметил СЕО "Фридом Финанс" Тимур Турлов, рост выручки и капитализации не является самоцелью. Гораздо важнее качество продуктов, технологическое лидерство и устойчивая бизнес-модель, которые позволяют компании оставаться конкурентоспособной на глобальном рынке.