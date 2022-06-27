Информацией поделилась актриса сериала

Актриса Инна Королева, сыгравшая маму Жени Ковалевой, рассказала, что новые съемки сериала "Сваты" уже начались в Польше – в стране собираются снять свою версию на польском языке по франшизе.

Поляки будут выпускать сериал с самого начала, с первого сезона. А вот о съемках восьмого на Украине ей ничего неизвестно, поделилась актриса с "Пятым каналом".

Ранее кинокритик Николай Горбашев сообщал, что в конце этого года пройдут съемки восьмого сезона "Сватов", но без Жени, Лехи, Сан Саныча и его дочери.

После начала спецоперации между актерами сериала возник конфликт. Анна Кошмал, которая сыграла Женю, возмутилась, что ее коллеги не стали высказывать своего отношения по поводу боевых действий, чем сильно ее ранили.

Однако, по слухам, актриса Татьяна Кравченко все же сделала заявление о происходящем на Украине.